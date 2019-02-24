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ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بأسهم العقارات والتأمين

الأحد، 24 فبراير 2019 09:33 ص
ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بأسهم العقارات والتأمين بورصة دبى
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  بنسبة 0.34% رابحا عدد 9.02 نقطة ليصل إلى مستوى 2642.71 نقطة.   
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 104 ملايين سهم محققة ما قيمته 90.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1080 صفقة لـ27 سهما، وارتفع 12 سهما، فيما انخفض 10 أسهم، واستقر 5 أسهم.
 
وارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.40%، ثم قطاع التأمين  بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.71%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.23%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم تكافل الإمارات بنسبة 3.38%، ثم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.26%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة الخليجية للاستثمارات العامة بنسبة 9.85%، ثم مصرف عجمان بنسبة 3.40%.
 

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