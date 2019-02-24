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ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود 4 قطاعات

الأحد، 24 فبراير 2019 02:20 م
ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود 4 قطاعات بورصة البحرين - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.76% رابحا عدد 10.62 نقطة ليغلق عند مستوى 1415.46 نقطة، مدفوع بقطاعات  الخدمات والبنوك التجارية والتأمين والاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 5.8 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.2 مليون دينار بحرينى.
 
وقاد الارتفاع، قطاع الخدمات بنسبة 30.23% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 4.52%، ثم سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.64%، كما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة 15.75% مدفوعا بصعود سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 7.14%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.11%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 0.64%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.61%.
 
وصعد قطاع التأمين بنسبة 14.78% مدفوعا بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 3.12%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 6.30% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 3.92%، ثم بى أم.أم.أى بنسبة 1.31%.
 
فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.49%، كما تراجع سهم شركة زين البحرين بنسبة 3.23%.
 

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