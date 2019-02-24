إيقاف أحد مسئولى الدفع الإلكترونى بأوقاف الجيزة عن العمل وإحالته للنيابة

كتب – إسماعيل رفعت

أوقف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أحد مسئولى الدفع الإلكترونى بمديرية أوقاف الجيزة، عن العمل إلحاقا بمذكرة الشيخ محمد نور عثمان وكيل وزارة الأوقاف لمديرية أوقاف الجيزة.

واعتمد وزير الأوقاف وقف ياسر حامد جودة أحد مسئولى الدفع الإلكتروني بمديرية أوقاف الجيزة عن العمل وإحالته مع ثلاثة أحيلوا سابقا إلى النيابة العامة، بشأن المخالفات المالية والإدارية، وهم: عبد الله سيد عبد الحليم إبراهيم – مسئول الدفع الإلكتروني بمديرية أوقاف الجيزة، وعبد العزيز مهران محمد – مسئول الدفع الإلكترونى بمديرية أوقاف الجيزة، وأحمد حسين السيد حافظ – مؤذن بإدارة العياط .