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إيران تفرج عن فرنسية احتجزتها بتهمة دخول البلاد بشكل غير قانونى

الأحد، 24 فبراير 2019 06:50 م
إيران تفرج عن فرنسية احتجزتها بتهمة دخول البلاد بشكل غير قانونى بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية
رويترز
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قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء اليوم، الأحد، إن إيران أطلقت سراح مواطنة فرنسية كانت السلطات ألقت القبض عليها بتهمة دخول البلاد بشكل غير قانوني وذلك عقب إسقاط تهم أخرى عنها.

 

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قال يوم الأربعاء، إن فرنسا على اتصال بإيران لتحسين ظروف امرأة ألقي القبض عليها في أكتوبر بجزيرة كيش في الخليج بزعم التوقيع على عقد تعدين غير قانوني.

 

ونقلت الوكالة عن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله "إن مواطنة فرنسية كان قد تم احتجازها لدخولها إيران بشكل غير قانوني قد أفرج عنها في الأيام القليلة الماضية بعد إتمام إجراءات قانونية وإسقاط تهم أخرى".

 


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