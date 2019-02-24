"أمين عام مساعد الصيادلة" سندعو لاجتماع عاجل لفتح باب الترشح للانتخابات

قال الدكتور عمرو زكريا ،أمين عام مساعد نقابة الصيادلة، إن مجلس نقابة الصيادلة سيدعو لاجتماع عاجل لفتح باب الترشح للانتخابات من جديد بعد حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم بوقف اجراء الانتخابات لبطلان بعض الإجراءات .
وأوضح زكريا، في بيان صحفى ، إن النقابة ستسعى الى اجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابة فى أقرب وقت مع مراعاة صحة الإجراءات التى تتعلق بالعملية الانتخابية والتى أشار اليها الحكم الصادر ، مشيرا الى أن الحكم الصادر انصف نقابة الصيادلة بل منظمات المجتمع المدنى بأكمله بعد التأكيد على رفض الحراسة القضائية على النقابة، والسير فى اجراءات الانتخابات.
وكانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فتحى توفيق، قضت ،اليوم الأحد ، بوقف القرارات المتعلقة بأعمال مقتضى الحكم الصادر بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة مع كافة مايترتب على ذلك من اثار وتلك الاثار هى عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى القضية رقم 2030لسنة 2018 مستعجل القاهرة بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وكذلك بطلان بعض الإجراءات الانتخابية.
وحكمت المحكمة ، أيضاً بوقف اجراء الانتخابات والتى كان مقرر اجرائها الجمعة المقبلة بتاريخ 1/3/2019 على أن يتم تصحيح الإجراءات وفقاً لما ورد بالأسباب.
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