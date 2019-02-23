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ولى عهد اليابان: التفكير فى المستقبل يجعلنى "رصينا جدا"

السبت، 23 فبراير 2019 10:55 ص
ولى عهد اليابان: التفكير فى المستقبل يجعلنى "رصينا جدا" الأمير ناروهيتو ولى عهد اليابان
طوكيو (رويترز)
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يحتفل ولى عهد اليابان الأمير ناروهيتو، الذى سيعتلى عرش البلاد فى غضون شهرين، بعيد ميلاده التاسع والخمسين اليوم السبت، وقال إن التفكير فى المستقبل جعل منه شخصا رصينا وإنه ينوى أن يحتذى بوالده خلال ولايته.

وكان الإمبراطور أكيهيتو (85 عاما) قد ألمح خلال خطاب بثه التلفزيون فى عام 2016 إلى رغبته فى التنحى خشية أن يعيقه التقدم فى السن عن الوفاء بواجباته، ليمهد الطريق أمام أول تنازل عن العرش فى اليابان منذ قرنين تقريبا.

وسيتنازل أكيهيتو،الذى خضع لجراحة فى القلب ويتلقى علاجا لسرطان البروستاتا، عن العرش يوم 30 أبريل نيسان ليعتليه ناروهيتو فى اليوم التالي.

وقال ناروهيتو فى مؤتمر صحفى قبيل عيد ميلاده "عندما أفكر فيما هو قادم، أشعر أنى رصين جدا"، فى إشارة للواجبات الجديدة التى ستلقى على عاتقه.

وأضاف "سأصلى من أجل الناس وأفكر فيهم طوال الوقت وأشاركهم الفرح والحزن كما فعل والداي".

 

 


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