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وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ محور سمالوط على النيل بتكلفة إجمالية 1.450 مليار جنيه

السبت، 23 فبراير 2019 01:14 م
وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ محور سمالوط على النيل بتكلفة إجمالية 1.450 مليار جنيه الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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واصل الدكتورهشام عرفات، وزير النقل جولاته التفقدية اليوم بمحافظة المنيا لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل ،حيث أجرى الوزير يرافقه اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري جولة تفقدية بمحور سمالوط على النيل وذلك لمتابعة معدلات التفيذ في هذا المشروع الهام.
 
تفقد الوزير قطاعات المشروع المختلفة وتابع معدلات تنفيذ الأعمال الصناعية ( الكباري والأنفاق ) بالإضافة الى اعمال الطرق  وشدد على تكثيف العمل للإنتهاء منه  في الموعد المحدد في يونيو 2020 وأشار  وزير النقل إلى أن هذا المحور  يربط الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة – أسوان) حتى الطريق الصحراوي الغربي ( القاهرة / أسوان) مروراً بنهر النيل والطريق الزراعي (القاهرة / أسوان) عند مدينة سمالوط بمحافظة المنيا بطـــــــول إجمالـــــــــــي 24 كــــــــــم، بحيث يكــــــــــــون محـــــــــــــوراً حـــــــــــــــــراً . وتبلغ تكلفته الاجمالية  1.450 مليار جنيه ، ويتكون من كوبرى على النيل ، و كوبرى السكة الحديد ، وكوبرى فوق ترعة الإبراهيمية ، و29 كوبرى علويا، 19 نفقا ، و2 بربخ ، أعمال طرق ومداخل بطول 22 كم .
 
وأوضح الدكتور هشام عرفات أن محور  سمالوط على النيل بمحافظة المنيا هو أحد ستة محاور تنفذها وزارة النقل في صعيد مصر بتكلفة إجمالية قدرها (  9مليار جنيه )  وهي (كلابشة-قوص -سمالوط -ديروط -عدلي منصور -دراو)، مضيفا أن هذه المحاور تتكون من مجموعة من الكباري والأنفاق، بالإضافة الى أعمال الطرق، وتساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل منوها إلى وجود اهتمام خاص بتنمية الصعيد، حيث تم وضع على رأس أولويات وزارة النقل إنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة فى الصعيد تساهم فى ربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة وربط شرق وغرب النيل، وأن هذا الاهتمام نابع من اهتمام الحكومة المصرية بتنمية محافظات الصعيد.
 
 

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وزير النقل

محور سمالوط

هيئة الطرق والكبارى




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