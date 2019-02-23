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وزير الكهرباء: بحثنا 5 ملايين شكوى بـ24 شهرا منهم 1.5 مليون معاكسة وخطأ

السبت، 23 فبراير 2019 12:51 م
وزير الكهرباء: بحثنا 5 ملايين شكوى بـ24 شهرا منهم 1.5 مليون معاكسة وخطأ الدكتور محمد شاكر - وزير الكهرباء خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة
كتبت : نورا فخرى - تصوير حازم عبد الصمد
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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تلقت نحو 5.61 مليون شكوى، عبر خطوط تلقى الشكاوى (121) فى الفترة من 21 أغسطس 2016 وحتى 20 فبراير 2019، منهم 1.5 مليون تتراوح ما بين معاكسات أو مكالمات خاطئة.

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وأضاف شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى اليوم السبت، أنه تم الانتهاء من 5.604 مليون شكوى، وجارى دراسة نحو ألف و126 شكوى أخرى، مما يدل على الكفاءة، مشيرًا إلى أنه يتلقى شكاوى على هاتفة الشخصي.

 

ولفت وزير الكهرباء، إلى اهتمام الوزارة بالتواصل الدائم مع المواطنين، وفى هذا الإطار أيضا قامت بتحديث نحو 461 مركز خدمة من أصل 472 مركزا.

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وفى سياق متصل، أشار الدكتور محمد شاكر، إلى أنه تم البدء فى تنفيذ برنامج القرارات الموحدة، ومنها شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء (إدارة الإبراهيمية)، وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء (إدارة دمنهور)، شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (إدارة الدقى).

 

 
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