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من خلال تطبيق الأحوزة الجديدة..

وزير الكهرباء: إعادة النظر فى مخالفات الكهرباء للعقارات على الأرض الزراعية

السبت، 23 فبراير 2019 02:37 م
وزير الكهرباء: إعادة النظر فى مخالفات الكهرباء للعقارات على الأرض الزراعية وزير الكهرباء
كتبت : نورا فخرى
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قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر،  إنه سيتم إعادة النظر فى مخالفات الكهرباء للعقارات المبنية على الأراضى الزراعية مع تطبيق الأحوزة الجديدة وفق المسح الجوى الأخير الذى قامت به القوات المسلحة، ولكن لن يتم ابدا توصيل الكهرباء للمبانى المبنية على أراضى زراعية.

 

وأضاف "شاكر" خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة برئاسة طلعت السويدى اليوم، السبت، أن العجز الحقيقى لقطاع الكهرباء، حتى لو تم تحصيل كل فواتير الكهرباء، يبلغ 21 مليار جنيه، والقطاع يمر بمرحلة صعبة ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو وسيتم حتى 2012 تغير الأسعار ليتم إلغاء الدعم تمام وليس معنى ذلك أنه لا يكون هناك دعم ولكن سيكون للفئات غير القادرة فقط.

 

وتابع الوزير أن وجود العجز وعدم تحصيل الفواتير يترتب عليه العديد من الآثار منها أنه لا يتم الدفع المستحق لوزارة الكهرباء أو الاقتراض لعمل الاستثمارات، ولكن لن نستطيع الاستمرار بالوضع الحالى خاصة أن هناك استثمارات هائلة ولا بد من وجود التمويل.

 


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