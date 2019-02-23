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وزير التموين يعلن عن فرص استثمارية للجانب السعودى بمجال التجارة

السبت، 23 فبراير 2019 06:15 م
وزير التموين يعلن عن فرص استثمارية للجانب السعودى بمجال التجارة الدكتور على المصليحي وزير التموين
كتب إسلام سعيد - تصوير السعودى محمود
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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ضرورة وضع قواعد عمل مشتركة مع الجانب السعودى بدون أعمال تفصيلية تخل بها، منوها إلى أنه من حق كل جهة إصدار المواصفات الخاصة بها بدون تعقيدات، وذلك لزيادة التعاون بين الجانبين.
 
 
وشدد خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى السعودى على ضرورة إزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين وتشكيل لجنة متابعة لما يتم اتخاذه من قرارات، ووضع قواعد بيانات حقيقية حول الفرص الاستثمارية للجانبين خلال 6 أسابيع.
 
 
وأضاف المصيلحى أن هناك فرص واعدة للجانب السعودى للاستثمار فى مصر فى مجال التجارة الداخلية، خاصة بعد التعديلات التى أجرتها الحكومة على نظم طرح الأراضى.
اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (1)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (2)
 

 

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اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (4)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (5)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (6)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (7)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (8)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (9)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (10)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (11)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (12)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (13)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (14)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (15)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (16)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (17)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (18)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (19)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (20)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (21)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (22)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (23)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (24)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (25)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (26)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (27)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (28)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (29)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (30)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (31)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (32)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (33)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (34)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (35)
 

 

اجتماع مجلس الاعمال السعودى المصرى (36)

 


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