وزير التموين لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور على المصيلحى، وزيرالتموين والتجارة الداخلية أنه تم استيراد كميات كبيرة من الأرز المستورد ودخل البلاد 40 ألف طن حتى الآن من الكميات المتعاقد عليها، ﻭأنه جارى تعبئة هذه الكميات عبوات 1 كيلو، وسيتم طرحها ضمن سلع نقاط الخبز، وهى السلع المجانية التى تصرف مجانا للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز اعتبارا من شهر مارس المقبل، فى حين سيتم طرحه على البطاقات اعتبارا من أول أبريل المقبل.

وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم تشكيل لجنة علّيا للأرز لمعرفة المساحات المنزرعة أرز وكذلك المتوقع إنتاجه من الأرز المحلى وذلك للعمل على توفير سلعة الأرز بشكل مستمر للمواطنين.