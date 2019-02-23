video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 فبراير 2019 02:50 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التموين لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

السبت، 23 فبراير 2019 02:46 م
وزير التموين لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
أكد الدكتور على المصيلحى، وزيرالتموين والتجارة الداخلية أنه تم استيراد كميات كبيرة من الأرز المستورد ودخل البلاد 40 ألف طن حتى الآن من الكميات المتعاقد عليها، ﻭأنه جارى تعبئة هذه الكميات عبوات 1 كيلو، وسيتم طرحها ضمن سلع نقاط الخبز، وهى السلع المجانية التى تصرف مجانا للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز اعتبارا من شهر مارس المقبل، فى حين سيتم طرحه على البطاقات اعتبارا من أول أبريل المقبل.
 
 
 
وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم تشكيل لجنة علّيا للأرز لمعرفة المساحات المنزرعة أرز وكذلك المتوقع إنتاجه من الأرز المحلى وذلك للعمل على توفير سلعة الأرز بشكل مستمر للمواطنين.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التموين: تنفيذ المرحلة الثانية من حذف غير مستحقى الدعم نهاية الأسبوع

وزير التموين: فحص تظلمات المحذوفين من البطاقات خلال 15 يوما

وزير التموين

الارز المستورد

بطاقات التموين




لا تفوتك
الإخوان تعترف بمسئوليتها عن الأعمال الإرهابية وتهدد بعمليات عنف جديدة

الإخوان تعترف بمسئوليتها عن الأعمال الإرهابية وتهدد بعمليات عنف جديدة

التعليم تبدأ اختيارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال الأسبوع الجارى

التعليم تبدأ اختيارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال الأسبوع الجارى

كيف يرى لاسارتى أزمة الأهلى مع المُعارين قبل مواجهة الجونة؟

كيف يرى لاسارتى أزمة الأهلى مع المُعارين قبل مواجهة الجونة؟

دكتور لكل ألف مواطن بمصر.. أهم أرقام عن أعداد الأطباء على مستوى الجمهورية

دكتور لكل ألف مواطن بمصر.. أهم أرقام عن أعداد الأطباء على مستوى الجمهورية

الرئيس السودانى: حل حكومة الوفاق الوطنى وحكومات الولايات وفرض الطوارئ عاما

الرئيس السودانى: حل حكومة الوفاق الوطنى وحكومات الولايات وفرض الطوارئ عاما

"حالة حب".. تامر حسنى يقدم حفلاً رائعاً فى جدة.. صور

"حالة حب".. تامر حسنى يقدم حفلاً رائعاً فى جدة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة