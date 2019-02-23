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وزير التموين: صدور اللائحة التنفيدية لهيئة سلامة الغذاء

السبت، 23 فبراير 2019 03:07 م
وزير التموين: صدور اللائحة التنفيدية لهيئة سلامة الغذاء مؤتمر وزير التموين
كتب مدحت وهبة تصوير حسن محمد
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أكد الدكتورعلى المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية لهيئة سلامة الغذاء وتم إصدارها وهذا إنجاز كبير لمصر.
 
 
وأضاف الوزير أنه تم إعداد دراسة مع الجهاز المركزى التنظيم والإدارة لإعادة هيكلة وزارة التموين حيث إن الوزارة من بعد الحرب العالمية الثانية، كان لها صلاحيات ورغم التغيير إلا أن الهيكل مازال لا يوجد به تغيبر لافتا إلى أنه تم إعداد قانون حماية المستهلك وتم الموافقة على اللائحة التنفيذية ﻭأنها فى مرحلة المراجعة مع مجلس الدولة وسيتم إصدارها من مجلس الوزراء.
 
 
وأنه خلال شهر مارس المقبل سيكون أكثر من مبادرة خاصة بحماية المستهلك كما يتم العمل على إيجاد فروع للجهاز فى مختلف المحافظات وذلك بهدف تلقى شكاوى المواطن.
 

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