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وزير التموين: تحديد سعر القمح المحلى نهاية الأسبوع الجارى

السبت، 23 فبراير 2019 02:52 م
وزير التموين: تحديد سعر القمح المحلى نهاية الأسبوع الجارى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أكد الدكتور على المصيلحى، وزيرالتموين  والتجارة الداخلية أنه جارى تحديد سعر القمح المحلى للمزارعين، حيث تم مخاطبة وزارة المالية وأن حساب سعر القمح المحلى يكون ضمن دراسة بعض الخصائص وهى أن وزارة الزراعة تقوم بحساب تكاليف الإنتاج، كما تقوم هيئة السلع التموينية بحساب تكلفة القمح المستورد على مدار 3 أشهر، وتكاليف النقل، حيث من المقرر الوصول الى سعر عادل للقمح المحلى نهاية الأسبوع الجارى، ثم بعد ذلك عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بالسعر، قائلا: نأمل أن يكون فى اجتماع مجلس الورزاء المقبل.
 
 
 
وأضاف الدكتور على المصيلحى أن مخزون القمح يكفى 4 أشهر، كما يوجد مخزون استراتيجى لكافة السلع الأساسية، ويتم طرحها فى منافد المجمعات الاستهلاكية بشكل مستمر. 
 
 
 
 

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