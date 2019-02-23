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نسمة محجوب تغنى لكوكب الشرق وعمر الشريف فى ليلة فنية بدار أوبرا الإسكندرية

السبت، 23 فبراير 2019 12:57 ص
نسمة محجوب تغنى لكوكب الشرق وعمر الشريف فى ليلة فنية بدار أوبرا الإسكندرية نسمة محجوب
الإسكندرية أسماء على بدر
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أقامت دار الأوبرا بالإسكندرية، حفلا فنيا  للمطربة نسمة محجوب بمصاحبة فرقتها الموسيقية .. قدمت خلاله مجموعة من اغانيها الخاصة وأشهر الأغانى العربية و الأجنبية يا محروسة.. الحب المستحيل من (فيلم الكنز)، أهل مصر.. مستغربة.. دوام الحال محال (من فيلم الدنيا مقلوبة).
 
حب أخوات.. حبى ليك من مسلسل (ليالى اوجينى).. هتقوللى ايه.. جوه.. أنا حبيتك..على طبيعتى.. قلبى وحرة فيه.. ومن التراث هالاسمر اللون .. لما بدى يتثنى .. ميدلى غنائى لعدد من الأغانى الأجنبية بالاضافة إلى أغنية  باللغة الإنجليزية عن عمر الشريف وأم كلثوم .
 
يذكر أن الفنانة الشابة نسمة محجوب, إرتبطت بالموسيقي والغناء منذ طفولتها حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها ثم إلتحقت للتدريب بدار الأوبرا لمدة 7 سنوات , وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها للعزف على البيانو , جاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الاشتراك ببرنامج غنائى لاكتشاف المواهب حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عددا من المشاركين من دول عربية مختلفة .
 

 


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