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السبت، 23 فبراير 2019 05:19 ص
خالد صلاح
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ناسا توافق على قيام سبيس إكس برحلة تجريبية إلى محطة الفضاء الدولية

السبت، 23 فبراير 2019 05:00 ص
ناسا توافق على قيام سبيس إكس برحلة تجريبية إلى محطة الفضاء الدولية إطلاق صاروخ _ صورة أرشيفية
كيب كنافيرال (رويترز)
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أعطت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) موافقتها النهائية، يوم الجمعة لشركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك لقيام مركبة مصممة حديثا بأولى رحلاتها التجريبية غير المأهولة لمحطة الفضاء الدولية فى الثانى من مارس.

وأزالت هذه الموافقة عقبة رئيسية أمام مساعى سبيس إكس لمساعدة ناسا على استئناف برنامج رحلات الفضاء الأمريكية المأهولة والذى توقف منذ انتهاء بعثات مكوك الفضاء فى 2011.

ومنحت ناسا شركة سبيس إكس 2.6 مليار دولار وشركة بوينج 4.2 مليار دولار لبناء أنظمة إطلاق منفصلة للصواريخ والمركبات لنقل رواد الفضاء الأمريكيين من وإلى محطة الفضاء الدولية وهى مختبر أبحاث موجود على بعد 402 كيلومترا من الأرض .

 

 


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