ميناء دمياط يستقبل 5 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة، بينما غادر سفينة حاويات و سفينة بضائع عامة .

وأعلن المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، فى بيان له اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 91244، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 15102 طنا، وغادر الميناء عدد 85 سيارة نقل محملة بـ 4015 طن قمح .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 18000 طن يوريا و 10100 طن رمل .