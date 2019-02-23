ممثل السلطان قابوس يتوجه إلى مصر للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية

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توجه أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس وزراء سلطنة عمان لشؤون لعلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان قابوس بن سعيد، اليوم،السبت، إلى مصر لترؤس وفد السلطنة المشارك في القمة العربية الأوروبية الأولى المزمع عقدها في مدينة شرم الشيخ غدا وبعد غد.

ويرافق أسعد بن طارق آل سعيد - حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية - أمين عام وزارة الخارجية السيد بدر بن حمد البوسعيدي ووزير النقل والاتصالات الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي ووزير الزراعة والثروة السمكية الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني ، وسفير السلطنة المعتمد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور علي بن أحمد العيسائي وعدد من المسؤولين.