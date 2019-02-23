محكمة سويسرية تغرم ضابطا سابقا انضم لجماعة مسلحة تقاتل داعش فى سوريا

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت وكالة الاسوشيتدبرس، الأمريكية، أن محكمة سويسرية غرمت ضابط سابق بالجيش السويسرى 500 فرانك، لانضامه إلى جماعة مسلحة كانت تقاتل تنظيم داعش فى سوريا.

وأوضحت الوكالة فى تقرير، السبت، أن المحكمة العسكرية أدانت الضابط السابق "يوهان كورسار" بإضعاف الدفاعات السويسرية وتهديد الحياد السويسرى، بينما برأته من تهمة تجنيد آخرين لما وصفته وسائل الإعلام ميليشيا أجنبية، فى إشارة إلى "المجلس العسكرى السريانى" الذى تشكل فى سوريا منذ 2014 لمواجهة عناصر داعش.

ويشير تقرير لموقع "بى بى سى" إلى أن كوسار، المولود فى سويسرا لكن له جذور سورية سريانية، لم يحاول إخفاء أفعاله كما أعرب عن فخره لما قام به ضد التنظيم الإرهابى.

وبعد عودته من سوريا، تم اعتقال "كوسار" واتهامه بموجب قانون العقوبات العسكرى السويسرى، الذى يحظر على المواطنين السويسريين العمل فى الجيوش الأجنبية. ويعكس الحكم أحكامًا مماثلة صدرت على رجال سويسريين آخرين على مدى السنوات العشر الماضية، انضم معظمهم إلى الفيلق الأجنبى الفرنسى.