محافظ البحيرة يوجه بتغطية الترع والمصارف ضمن الخطة الاستثمارية

كتب الأمير نصرى

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بسرعة الانتهاء من الأعمال المكلف بها مشروع الرصف الإنتاجى من تغطية الترع والمصارف والتخلص من مخلفاتها ضمن الخطة الاستثمارية للعام ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتغطية الترع والمصارف للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، بالتنسيق مع مشروع الرصف الانتاجى و الوحدة المحلية لقرية صفط العنب بمتابعة أعمال تغطية ترعة جانبية غرب بريم بجوار طريق عزبة الرامى النقيدى مسافة 52 متر وذلك لتوسعة الطريق لمنع تكرار الحوادث ليصل طول اجمالى التغطية للطريق 110 متر حيث انتهت كافة الأعمال الخرسانية بنسبة تنفيذ أكثر من 90 % ويتبقى عملية الردم بإجمالى تكلفة 900 ألف جنيه وجارى العمل ليل نهار لإتمام الأعمال.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنيه لتطهير الترع والمصارف ورفع مخلفات التطهير حفاظًا على صحة المواطنين والحد من التلوث.

وأكد اللواء هشام آمنة، على ضرورة رفع كفاءة آلية جمع القمامة و بذل أقصى جهد ممكن مع المتابعة الجيدة لمنظومة النظافة لاستعادة المظهر الجمالى الحضاري للشارع البحراوى مؤكدا علي أهميه التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق النجاح المطلوب.

وشنت الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظة حملات نظافة مكبرة لرفع القمامة والأتربة والمخلفات من الشوراع الرئيسيه والفرعية، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينه كفر الدوار بأعمال نظافة موسعة بنطاق قرية أبيس السادسة الرئيسية وتوابعها وتم خلالها رفع 5 طن قمامة تقريبا .

كما تم رفع 10 طن قمامة بقرى سيدى غازى وحسن بيه والمساكن، بجانب أعمال الكسح التي قامت بها الوحدة بعزبة عاداة وقبوة الشام، كما قامت الوحدة المحليه لقرية دفشو بالدفع بجرار النظافة التابع للوحدة بقرى الكراكول الوابور، حيث قام برفع 3 طن قمامة.

وفي ذات السياق تمكنت الوحدة المحليه لمركز ومدينه الرحمانية من نقل عدد 3 سيارات حمولة 12طن وسيارة حمولة 20 طن من المقلب الوسيط بالرحمانية إلى المقلب العمومى بحوش عيسى