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محافظ أسوان: تجميل الطرق بطول 20كم ودهان تمثال العقاد استعدادا لمنتدى الشباب

السبت، 23 فبراير 2019 02:03 م
محافظ أسوان: تجميل الطرق بطول 20كم ودهان تمثال العقاد استعدادا لمنتدى الشباب رصف الشوارع بأسوان
أسوان - ندى سليم
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عقد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم السبت، إجتماعاً موسعاً لإستعراض المقترحات والإحتياجات المطلوبة لتحقيق الإستعداد الكامل لاستضافة منتدى الشباب العربى والأفريقى فى مارس القادم، مؤكدا على ضرورة المشاركة المجتمعية، بحيث تقوم كل جهة أو نادى أو فندق أو نقابة بتنفيذ أعمال التطوير والتجميل بشكل موحد سواء من خلال دهان للبلدورات وتوحيد إضاءة اللوحات واللافتات المضيئة، وتنفيذ أعمال تزيين الأشجار والأعمدة بالإضاءة الجمالية المبهرة، موجها بالتنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة لدهان وتجميل تمثال العقاد أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون

وأشار محافظ أسوان، خلال الاجتماع، بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء خالد جمعه السكرتير العام المساعد، إلى أن الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ينفذ أعمال تطوير وتجميل وتشجير وإنارة ودهانات للطرق والميادين الرئيسية بمدينة أسوان وذلك بمنظومة شاملة ومتناسقة بدءاً من مطار أسوان الدولى وحتى نهاية طريق كورنيش النيل بطول 20 كم

كما أعطى محافظ أسوان، توجيهاته بضرورة العمل ليل نهار على مدار 24 ساعة لإنهاء حجم الأعمال المطلوبة فى وقت قياسى، على أن يقوم بشكل مفاجئ بمتابعة كافة الأعمال الجارية للوقوف على أى ملاحظات لسرعة تلافيها وتنفيذ الأعمال على أكمل وجه، وخاصة أنه يوجد هناك تنسيق مسبق بين الشركات المنفذة ومسئولى شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والإتصالات والغاز الطبيعى لمراجعة شبكات وخطوط البنية الأساسية المطلوب إصلاحها أو صيانتها لضمان جودة التنفيذ

وأشاد أحمد إبراهيم بالمشاركة المجتمعية الجادة لتطوير مدينة أسوان، والتى تقوم بها بعض المؤسسات والهيئات ومن أبرزها جامعة أسوان، موجها بإستكمال تنفيذ أعمال الجدرايات بطريق المطار حتى تكتمل منظومة التطوير والتجميل داخل نطاق مدينة أسوان بالشكل المطلوب .
 


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