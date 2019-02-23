مجلس الأمن الدولى يطالب بانسحاب فورى لمسلحى الحوثى من موانئ اليمن

نيويورك /أ ش أ/

دعا مجلس الأمن الدولى المسلحين من ميليشيات الحوثى، للتطبيق الفورى لاتفاق ينص على سحب قواتها من ثلاثة موانئ رئيسية.

ودعا المجلس - حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الاخبارية، اليوم السبت، - إلى "التطبيق الفوري" للمرحلة الأولى من هذا الاتفاق والتى تشمل سحب المقاتلين من موانئ الصليف ورأس عيسى ومن ثم مدينة الحديدة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث قد ذكر أن أول انسحاب للقوات من مدينة الحديدة يمكن أن يبدأ الثلاثاء أو الأربعاء، الا أن أى تحرك لم يحدث على الأرض.

والخميس عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لقاءً مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى نيويورك تناولا فيه الأزمة اليمنية.

وبموجب الاتفاق الذى تم التوصل له فى السويد فى 17 فبراير، على المقاتلين الانسحاب خارج الموانئ وبعيدا عن المناطق التى تعد حيوية لجهود المساعدات الإنسانية فى اليمن.

فى سياق متصل، أعلنت مصادر يمنية أن المواجهات بين ميليشيات الحوثى وقبائل حجور امتدت خلال الساعات الماضية، ليل الجمعة السبت، إلى مديريتى قارة وافلح الشام المجاورتين لمديرية كشر بمحافظة حجة بعد أن فتحت الميليشيات خمسة محاور لمهاجمة كشر.

وأكدت المصادر - حسبما أفادت قناة العربية الاخبارية اليوم السبت - أن مديرية قارة شهدت معارك عنيفة بإسناد من طائرات تحالف دعم الشرعية، ما أدى إلى مقتل نحو 45 عنصرا من الميليشيات الحوثية فى المحور الشمالى لمديرية كشر بينهم عدد من القادة الميدانيين.

وأوضحت المصادر أن طائرات التحالف استهدفت تجمعا للميليشيات فى مدرسة ببنى شهر شمال كشر، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات وتدمير مخزن اسلحة للميليشيات.

وفى منطقة ذو يحي، دارت مواجهات وصفت بـ الأعنف بمختلف الأسلحة صد خلالها رجال القبائل هجوما للميليشيات وأسفرت المواجهات عن مقتل نحو 30 عنصر من الميليشيات.

ومن بين القيادات الميدانية للميليشيات الحوثية التى قتلت خلال الساعات الماضية، محمد حسن جحاف الذى قتل فى مواجهات بمنطقة العبيسة، ويوسف طاهر ، وعلى الشصر ، وعلى بن ناصر جابر ، وزيد حامس، وجميعهم قتلوا بغارات للتحالف.

وكشفت مصادر قبلية عن انضمام القبائل فى مديرية الوشحة القريبة، من مديرية قارة للقتال الى جانب قبائل حجور فى كشر، حيث انتشر رجال قبائل الوشحة فى الطرقات، وقطعوا خطوط الإمداد عن الميليشيات من مديرية بكيل المير المجاورة لصعدة ، ونصبوا نقاط المراقبة والتفتيش ومنعوا مرور عناصر الميليشيات وامداداتهم عبر مناطقهم والمتجهة إلى كشر.

فى هذه الأثناء ، واصلت طائرات تحالف دعم الشرعية قصف تعزيزات الميليشيات إلى المحاور الشمالية، وذلك بالتزامن مع عمليات انزال جوى نفذته طائرات أخرى لإمداد مقاتلى القبائل بالمؤن والذخائر.

وتوعد شيوخ قبليون من حجور بالحاق الهزيمة بالميليشيات الحوثية بعد مرور نحو اربعة اسابيع منذ بدأت الميليشيات هجومها ضد القبائل.