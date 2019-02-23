"متحدث الرئاسة": القمة العربية الأوروبية فرصة جيدة للحوار الفعال

كتب أيمن رمضان

قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة العربية الأوروبية جيدة للحوار الفعال، فضلاً على أنها قمة تعقد للمرة الأولى وهى على مستوى عالٍ، وتابع: "ستتضمن حوارا مفتوحا يهم كافة القضايا العربية".

وأضاف "راضى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر فضائية "صدى البلد"، أن قضية الهجرة غير الشرعية تمثل أرق كبير للمجتمع الأوروبى ومصر لها تجربة ناجحة فى ذلك وسيتم طرح تجربتنا لتكون عابرة للقارات، إلى جانب قضية مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.