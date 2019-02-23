لليوم الثالث.. إقبال كثيف على جناح البحر الأحمر بمعرض "السياحة الدولى" فى صربيا

شهد الجناح الخاص بمحافظة البحر الأحمر فى معرض الساحة الدولية بدولة صربيا " ريد سي ريڤيرا " إقبالا كثيفا من الزائرين لتفقده والإطلاع على المقومات السياحية للمحافظة من خلال عروض مصورة يقدمها الجناح تحتوى على مادة إعلامية عن الأماكن السياحية والأنشطة المتميزة التى يمكن ممارستها بالبحر والبر.
ويقدم الجناح عددا من الإعلانات تحتوى على البيانات التى يحتاج إليها السائح عند زيارته للبحر الأحمر وأماكن الغطس والسفارى و الجزر والمحميات وغيرها.
إقبال كثيف على الجناح المصرى بمعرض السياحة بصربيا
الجناح المصرى
جناح البحر الأحمر بصربيا
جناح البحر الأحمر
محافظة البحر الأحمر
يذكر أن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر افتتح الجناح على هامش زيارته لصربيا على رأس وفد سياحى يضم كبار المستثمرين ومالكى الفنادق للترويج للسياحة ووجلب أكبر عدد من السائحين الصرب إلى مصر .
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