لليوم الثالث.. إقبال كثيف على جناح البحر الأحمر بمعرض "السياحة الدولى" فى صربيا

كتبت ريهام عبد الله

شهد الجناح الخاص بمحافظة البحر الأحمر فى معرض الساحة الدولية بدولة صربيا " ريد سي ريڤيرا " إقبالا كثيفا من الزائرين لتفقده والإطلاع على المقومات السياحية للمحافظة من خلال عروض مصورة يقدمها الجناح تحتوى على مادة إعلامية عن الأماكن السياحية والأنشطة المتميزة التى يمكن ممارستها بالبحر والبر.