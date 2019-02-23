video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 فبراير 2019 06:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لليوم الثالث.. إقبال كثيف على جناح البحر الأحمر بمعرض "السياحة الدولى" فى صربيا

السبت، 23 فبراير 2019 04:52 م
لليوم الثالث.. إقبال كثيف على جناح البحر الأحمر بمعرض "السياحة الدولى" فى صربيا إقبال كثيف على الجناح المصرى بمعرض السياحة بصربيا
كتبت ريهام عبد الله
إضافة تعليق

شهد الجناح الخاص بمحافظة البحر الأحمر فى معرض الساحة الدولية بدولة صربيا " ريد سي ريڤيرا " إقبالا كثيفا من الزائرين لتفقده والإطلاع على المقومات السياحية للمحافظة من خلال عروض مصورة يقدمها الجناح تحتوى على مادة إعلامية عن الأماكن السياحية والأنشطة المتميزة التى يمكن ممارستها بالبحر والبر.

 

ويقدم الجناح عددا من الإعلانات تحتوى على البيانات التى يحتاج إليها السائح عند زيارته للبحر الأحمر وأماكن الغطس والسفارى و الجزر والمحميات وغيرها.

إقبال كثيف على الجناح الصمرى بمعرض السياحة بصربيا
إقبال كثيف على الجناح المصرى بمعرض السياحة بصربيا

 

الجناح المصرى
الجناح المصرى

 

جناح البحر الأحمر بصربيا
جناح البحر الأحمر بصربيا

 

جناح البحر الأحمر
جناح البحر الأحمر

 

لبحر الأحمر
محافظة البحر الأحمر

 

يذكر أن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر افتتح الجناح على هامش زيارته لصربيا على رأس وفد سياحى يضم كبار المستثمرين ومالكى الفنادق للترويج للسياحة ووجلب أكبر عدد من السائحين الصرب إلى مصر .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ البحر الأحمر ووزير السياحة الصربية يناقشان فتح خطوط طيران جديدة

منتجعات البحر الأحمر تتألق فى بلجراد.. المحافظ يفتتح الجناح المصرى بمعرض صربيا الدولى.. برنامج مكثف للترويج للسياحة المصرية.. وجمعية المستثمرين: السوق الصربى واعد.. ونعمل وفق خطة لتنويع المصادر السياحية

اليوم.. محافظ البحر الأحمر يفتتح الجناح المصرى بمعرض صربيا السياحى

صربيا

اليوم السابع بلس

البحر الاحمر

السياحة




لا تفوتك
وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم

وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

اضحك مع حكام الإيجيبشن ليج.. ركلة حرة لأحمد الشناوى بعد كرة مشتركة مع زميله بالفريق.. معروف "نسى" البطاقات الصفراء.. فادى نجاح يشهر الإنذار لزميله.. ومبروك نبيل يعود لاستئناف المباراة بعد نهايتها بسبب دقيقة

اضحك مع حكام الإيجيبشن ليج.. ركلة حرة لأحمد الشناوى بعد كرة مشتركة مع زميله بالفريق.. معروف "نسى" البطاقات الصفراء.. فادى نجاح يشهر الإنذار لزميله.. ومبروك نبيل يعود لاستئناف المباراة بعد نهايتها بسبب دقيقة

الإدارية العليا تلغى حكم وقف "أوبر وكريم" وتقضى باستمرار عملهما فى مصر

الإدارية العليا تلغى حكم وقف "أوبر وكريم" وتقضى باستمرار عملهما فى مصر

الغرف التجارية السعودية: مبادرة مصرية سعودية لاستهداف الأسواق الأفريقية

الغرف التجارية السعودية: مبادرة مصرية سعودية لاستهداف الأسواق الأفريقية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة