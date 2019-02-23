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لأول مرة.. جامعة طنطا تقيم جائزة "أفضل رسالة ماجستير- دكتوراة"

السبت، 23 فبراير 2019 10:19 م
لأول مرة.. جامعة طنطا تقيم جائزة "أفضل رسالة ماجستير- دكتوراة" الدكتور مجدى سبع
الغربيـة عادل ضرة
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وافق مجلس جامعة طنطا  برئاسة الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة على الاقتراح المقدم من  الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن إنشاء جائزة بإسم "أفضل رسالة ماجستير - دكتوراة" فى الجامعة وتقدر قيمة الجائزة ب10 الاف جنيهاً لرسالة الدكتوراة و8 الاف جنيهاُ لرسالة الماجستير توزع قيمة الجائزة مناصفةً بين الباحث وهيئة الإشراف على الرسالة.

وأشار الدكتور مصطفى الشيخ أن الجائزة تنقسم الى 12 جائزة فى مجالات العلوم المختلفة ففى مجال العلوم الطبية أربعة جوائز للماجستير والدكتوراة للمتقدمين من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، وفى مجال العلوم الانسانية أربعة جوائز أيضاً للمتقدمين من كليات الحقوق والآداب والتجارة والتربية والتربية الرياضية والتربية النوعية، بالإضافة الى أربعة جوائز بمجال العلوم الأساسية والهندسية والزراعية للمتقدمين من كليات العلوم والهندسة والزراعة.

وأضاف أن ذلك يأتى فى اطار حرص جامعة طنطا على تشجيع البحث العلمي، وتطبيقاً للاستراتيجية التي تتبناها الجامعة للنهوض بالبحث العملي الذي ينعكس بدوره على رفع التصنيف العالمي للجامعة ومنافسة مثيلاتها من الجامعات العالمية، علاوةً على حرص الجامعة على تشجيع الباحثين لإجراء الأبحاث العلمية القابلة للتطبيق العملي.

وأشار الدكتور مصطفى الشيخ أنه قد تم تشكيل لجنة لوضع الأسس والمعايير واللائحة المقترحة ونماذج التقدم والتقييم للجائزة، ليتم الإعلان عن كيفية التقدم للجائزة فى مارس المقبل.

كما أصدرسبع، قراراً بتكليف الدكتور أحمد إبراهيم محمد أبوعنبر الأستاذ بقسم الرياضيات بكلية العلوم بالقيام بمهام مدير وحدة التخطيط الإستراتيجي وتقييم الآداء بالجامعة بما لا يتعارض مع الأعمال المكلف بها والواجبات المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات.

يذكر أن الدكتور أحمد أبوعنبر حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة طنطا عام 1987م، وعُين معيداً، وحصل على درجة الماجستير من جامعة طنطا عام 1992م، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة طنطا عام 1998م، وتدرج في الوظائف حتى حصل على اللقب العلمي لوظيفة أستاذ في يناير 2010م.


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