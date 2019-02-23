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فيديو.. إحالة المتهمين فى مقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار للمفتى

السبت، 23 فبراير 2019 10:51 ص
فيديو.. إحالة المتهمين فى مقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار للمفتى أحد المتهمين
البحيرة - ناصر جودة
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قررت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة ايتاى البارود، إحالة المتهمين فى قضية قتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادى النطرون إلى فضيلة المفتى، وتحديد جلسة 24 إبريل المقبل للنطق بالحكم، صدر القرار برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، وسكرتارية حسنى محمد عبد الحليم . 
 
كان المستشار ناصر الدهشان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قد قرر أواخر أغسطس الماضى إحالة الراهبين "أشعياء"، و"فلتاؤوس"، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، محبوسين، لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
 
ووجهت النيابة للراهب المشلوح أشعياء المقارى واسمه العلمانى "وائل سعد تاوضروس" والراهب "فلتاؤس المقارى"، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لأسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون.
 
وكشفت تحقيقات النيابة عن ارتكاب الراهب المشلوح جريمة قتل رئيس دير الأنبا مقار، الذى عثر على جثته داخل الدير أمام القلاية الخاصة به، بمساعدة صديقه الراهب فلتاؤس المقارى.
 
إحالة-المتهمين-فى-مقتل-الأنبا-إبيفانيوس-أسقف-دير-أبو-مقار-للمفتى--(1)
 
 
 
إحالة-المتهمين-فى-مقتل-الأنبا-إبيفانيوس-أسقف-دير-أبو-مقار-للمفتى--(2)
إحالة-المتهمين-فى-مقتل-الأنبا-إبيفانيوس-أسقف-دير-أبو-مقار-للمفتى--(3)
 
إحالة-المتهمين-فى-مقتل-الأنبا-إبيفانيوس-أسقف-دير-أبو-مقار-للمفتى--(4)
 
إحالة-المتهمين-فى-مقتل-الأنبا-إبيفانيوس-أسقف-دير-أبو-مقار-للمفتى--(5)
 
إحالة-المتهمين-فى-مقتل-الأنبا-إبيفانيوس-أسقف-دير-أبو-مقار-للمفتى--(6)
 
إحالة-المتهمين-فى-مقتل-الأنبا-إبيفانيوس-أسقف-دير-أبو-مقار-للمفتى--(7)
 
إحالة-المتهمين-فى-مقتل-الأنبا-إبيفانيوس-أسقف-دير-أبو-مقار-للمفتى--(8)
 
إحالة-المتهمين-فى-مقتل-الأنبا-إبيفانيوس-أسقف-دير-أبو-مقار-للمفتى--(9)
 
إحالة-المتهمين-فى-مقتل-الأنبا-إبيفانيوس-أسقف-دير-أبو-مقار-للمفتى--(11)
 

 


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