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فريق طبى بمستشفى بنها للتأمين الصحى يستئصل طحال متضخم من طفل

السبت، 23 فبراير 2019 05:50 م
فريق طبى بمستشفى بنها للتأمين الصحى يستئصل طحال متضخم من طفل فريق طبى يستئصل طحال متضخم من طفل
القليوبية-نيفين طه
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نجح فريق طبى بمستشفى بنها النموذجى للتأمين الصحى، برئاسة الدكتور محمد سعدة، رئيس قسم جراحة الأطفال فى إجراء أول عملية لاستئصال طحال متضخم عن طريق المنظار الجراحى لطفل يعانى من أنيميا البحر المتوسط ( الثلاسيميا) وذلك تحت إشراف الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس الهيئة والدكتور جمال حجاج مدير فرع القليوبية .

 

وقال الدكتور أحمد حجاج، مدير عام المستشفى فى تصريحات صحفية، إن المستشفى استقبلت الطفل فى حالة صعبة وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تقرر إجراء جراحة غير تقليدية "بالمنظار" لاستئصال طحال متضخم، مؤكدًا على استقرار حالة الطفل ووضعه تحت الملاحظة والعلاج.

فريق طبى يستئصل طحال متضخم من طفل
 

وأكد "حجاج"، على أن هذا النوع من العمليات فى الغالب يتم إجراؤها بطريقة التدخل الجراحى المفتوح وذلك لكبر حجم الطحال ولكن أجرؤها عبر المنظار يقلل نسبة المضاعفات والآلام وتعتبر من العمليات الدقيقة التى تحتاج إلى مهارة وخبرة فائقة والحمد لله تكللت بالنجاح .

 


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