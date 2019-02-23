video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 فبراير 2019 03:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غدا انطلاق مبادرة "صنايعية مصر" بجامعة بنها

السبت، 23 فبراير 2019 02:00 ص
غدا انطلاق مبادرة "صنايعية مصر" بجامعة بنها جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

تنطلق غدا الأحد فى جامعة بنها فعاليات مبادرة "صنايعية مصر" تحت رعاية الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس الجامعة، ويشرف على تنفيذ المبادرة الدكتور هشام البطش والدكتورة إيمان البيطار المشرفين على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور المغربى إن تنفيذ المبادرة فى جامعة بنها يأتى من خلال تدريب وتأهيل شباب محافظة القليوبية وطلاب الجامعة والتعليم الفنى، بالإضافة لأصحاب الأعمال اليدوية والحرف اليدوية والمهن المختلفة مثل الكهرباء والسباكة والنجارة، مشيراً إلى أن البرامج التدريبية التى أعدتها الجامعة تأتى تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "صنايعية مصر"، لمواكبة احتياجات سوق العمل من العمالة المدربة، حيث يعانى المجتمع من عدم كفاية عدد الصنايعية المهرة وارتفاع مطالبهم المالية.

ومن جانبه قال الدكتور هشام البطش إنه من المقرر تنفيذ المبادرة بكليات الهندسة بشبرا والهندسة ببنها والتربية النوعية والعلوم والحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية، مضيفا أنه تم إعداد برامج تدريبية على مدى أسبوعين بواقع 30 ساعة تدريبية.

وأضافت الدكتورة إيمان البيطار أن جميع البرامج التدريبية سيتم تنفيذها مجانا وتعطى الجامعة فى نهاية فترة التدريب شهادة للمتدربين باجتياز برنامج التدريب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة بنها يوجه بزيادة أعداد الطلاب الوافدين بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى

اخبار القليوبية

جامعة بنها

اخبار جامعة بنها

ميادرة صنايعية مصر




لا تفوتك
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير السكك الحديدية والطرق

إحباط تهريب 500 ساعة مزودة بهاتف محمول وكاميرات محظورة بميناء بورسعيد

إحباط تهريب 500 ساعة مزودة بهاتف محمول وكاميرات محظورة بميناء بورسعيد

الجبلاية ترسم ملامح تعديلات عمومية 23 فبراير.. زيادة أعضاء المجلس لـ12 عضواً.. إلغاء بند الـ8 سنوات.. منع فوق الـ70 عاما من الترشح.. إلغاء المقعد المخصص للمرأة على العضوية.. وروابط محترفة لأندية المظاليم

الجبلاية ترسم ملامح تعديلات عمومية 23 فبراير.. زيادة أعضاء المجلس لـ12 عضواً.. إلغاء بند الـ8 سنوات.. منع فوق الـ70 عاما من الترشح.. إلغاء المقعد المخصص للمرأة على العضوية.. وروابط محترفة لأندية المظاليم

بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. المرور يستعد للشبورة المائية على الطرق.. تجهيز سيارات الإغاثة ونشر خدمات أضافية للتصدى للحوادث.. إجراء عمليات تفويج للسيارات لمنع الزحام.. وتحذير من السرعات الزائدة للحد من الحوادث

بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. المرور يستعد للشبورة المائية على الطرق.. تجهيز سيارات الإغاثة ونشر خدمات أضافية للتصدى للحوادث.. إجراء عمليات تفويج للسيارات لمنع الزحام.. وتحذير من السرعات الزائدة للحد من الحوادث

الآثار: 6500 زائر شاهدوا احتفالية تعامد الشمس على معبد رمسيس الثانى

الآثار: 6500 زائر شاهدوا احتفالية تعامد الشمس على معبد رمسيس الثانى

تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة