ضبط 4 متهمين بحوزتهم حشيش وأقراص مخدرة وأسلحة نارية بالغربية

تمكن ضباط مباحث مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، من ضبط 4 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وحشيش وأقراصا مخدرة بقصد الاتجار.

وتلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهمين "احمد.ع"، وبحوزته بندقية خرطوش وأقراص مخدرة وحشيش، وضبط "على.ع. أ" وبحوزته بندقية خرطوش و6طلقات و9 قطع حشيش.

كما تم ضبط المتهم "عمرو.م.د" وبحوزته فرد خرطوش و3 قطع حشيش، والمتهم"أحمد.أ. أ"وبحوزته 8قطع حشيش ومطواة، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.