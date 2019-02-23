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ضبط 3 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالفيوم

السبت، 23 فبراير 2019 12:30 م
ضبط 3 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالفيوم المضبوطات
الفيوم – رباب الجالي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط كمية من الأسمدة الزراعية مجهولة المصدر قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
 
كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بتمكـن ضباط مباحث التموين من ضبط عدد 91 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر من أبرزها  ضبط 3 طن و888 كيلو أسمدة زراعية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة دياب ع أ 45 سنة مقيم محافظة حلوان "سائق السيارة رقم ( د س 3994 ) وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3619  / 2019 جنح مركز أطسا.

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