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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم حشيش و"سلاح أبيض" في حملة أمنية بالوادي الجديد

السبت، 23 فبراير 2019 10:20 م
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم حشيش و"سلاح أبيض" في حملة أمنية بالوادي الجديد حملة أمنية- أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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تمكنت مديرية أمن الوادي الجديد، من ضبط 3 أشخاص بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش وحيازة سلاح أبيض، في حملة أمنية مكبرة بمركزي الخارجة والداخلة علي مدار اليومين الماضيين.

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد القبض علي شخصين بتهمة بيع مخدر الحشيش وثالث بحيازته مخدرات وسلاح أبيض.

تبين قيام حملة أمنية مكبرة بعد تقنين الإجراءات بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد صابر عبد الباقي، رئيس مباحث مركز الخارجة، والرائد أحمد فراج، رئيس مباحث مركز الداخلة، أسفرت عن ضبط"م" 25 سنة، وبحوزته 7 قطع حشيش، 230 جنيه، وهاتف محمول، " أ" 29 سنة، وسبق اتهامه في قضيتي ضرب وترويع مواطنين وبحوزته أقراص مخدرة و هاتفي محمول، "م" 44 سنة، وبحوزته سلاح أبيض وقطعة حشيش، وسيجارة تحتوي علي نفس المخدر.

تم تحرير المضبوطات، وتحررت المحاضر، 922،1012، مركز الخارجة، 216 قسم الداخلة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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