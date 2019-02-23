ضبط 182 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر قبل عبور الحدود الغربية بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تمكنت قوة شرطة من مديرية أمن الوادى الجديد، اليوم السبت، من ضبط 3 سيارات نقل محملة بـ182 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر ومقلدة مهربة عبر الحدود الغربية للبلاد.

تلقى اللواء محمد كمال سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد ضبط 182 كرتونة سجائر مغشوشة ومهربة.

كشف محضر الواقعة نجاح قوات حرس الحدود، فى ضبط 3 سيارات نقل مهربة ومقلدة ومغشوشة عبر الحدود الغربية والمدقات الجبلية والدروب الصحراوية، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن.

وتبين ضبط سيارة نقل محملة بـ82 كرتونة سجائر، وسيارة نقل محملة بـ18 كرتونة، وسيارة ثالثة محملة بـ80 كرتونة بأجمالي 18200 قاروصة سجائر، وضبط 3 أشخاص يقودون هذه السيارات وهم "ح" 18 سنة سائق ومقيم الإسكندرية، " ا" 28 سنة عامل ومقيم أسيوط، " ض" 25 سنة ومقيم بالزاوية بمحافظة أسيوط.

تم تحريز المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 199 إداري مركز شرطة الفرافرة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.