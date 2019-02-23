ضبط مستريح دمياط لجمعه 20 مليون جنيه لتنفيذ حكم حبسه 3 سنوات

تسلمت وحدة تنفيذ الأحكام بمركز شرطة فارسكور "القطب هديهد" 65 سنة، مستريح فارسكور المتهم بالنصب على العديد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها، لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات وقام محامى الدفاع عن المتهم بمعارضة الأحكام القضائية الصادرة ضده والتى بلغت 20 سنة حبس.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بالتعاون مع مديرية أمن الاسكندرية قد ألقت القبض مساء أمس على مستريح تجارة الاعلاف، والصادر ضده أحكام قضائية بعد جمعه 20 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى تجارة وصناعة الاعلاف .

وكانت معلومات سريه قد وردت لمديرية أمن دمياط باختباء المتهم بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام "القطب هديهد" 65 سنة، بالنصب على العديد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها، وفر هاربا حتى تعددت الأحكام القضائية الصادرة ضده.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائى فى دمياط، لضبط "القطب هديهد"، - تاجر مقيم بقرية الروضة دائرة مركز فارسكور والسابق قيامه بالنصب على العديد من المواطنين من أهالى القرية محل إقامته، والتحصل من 64 شخصا على مبالغ مالية بلغت حوالى 20 مليون جنيه، بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية وهروبه منذ حوالى 3 سنوات، لعدم قدرته على سداد تلك المبالغ، وصدور 21 حكما قضائيا ضده بالحبس "15 جزئى، 6 مستأنف"-، أسفرت الجهود عن ضبطه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية قبله والمتابعة، يأتى ذلك فى إطار خطة قطاع الأمن العام بتتبع واستهداف المحكوم عليهم الهاربين خاصة الصادر ضدهم أحكام مجمعة.