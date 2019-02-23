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ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة بحوزة 9 عاطلين فى كفر الشيخ

السبت، 23 فبراير 2019 05:19 م
ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة بحوزة 9 عاطلين فى كفر الشيخ أسلحة نارية - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملة أمنية فى محافظة كفر الشيخ، بإلإشراف اللواء فريد مصطفى، مدير الأمن، واللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط 9 أشخاص لاتهامهم فى قضايا إتجار بالمخدرات والأسلحة، إضافة إلى تنفيذ عدد من الأحكام القضائية، وتأتى الحملة إطار تكثيف التواجد الأمنى وضبط النوعيات الخطرة خاصة فى مجال البلطجة بكافة أشكالها وضبط الخارجين عن القانون بالتنسيق وفرع الأمن العام بكفرالشيخ.

 

وتمكنت الحملة من ضبط 3 أسلحة نارية "طبنجة، بندقية خرطوش، فرد خرطوش "، و5طلقات، وحررت الحملة 6 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، وتم ضبط 970جرام حشيش، 150 جرام هيروين، 100 جرام بانجو، بحوزة 9عاطلين.

 

وضبطت الحملة "م.ف.م" 21 سنة، عاطل ومقيم الحمراوى، مركز كفرالشيخ، وبحوزته طبنجة معدلة بقصد الدفاع، و 50جراما لمخدر الهيروين بقصد الإتجار، تحرر المحضر 1204/ 2019جنايات مركز كفرالشيخ، و"ا.ا.م " 40 سنة، عامل عادى ومقيم دمرو الحدادى، مركز سيدى سالم، وبحوزته بندقيه خرطوش عيار 12، و 5 طلقات بقصد الدفاع، تحرر المحضر 59/ 2019جنايات مركز الحامول، و"ع.ج.ع " 37سنة، عاطل ومقيم منية المرشد، مركز مطوبس، سبق إتهامه فى القضية 12421/ 2013 جنايات مركز مطوبس، مخدرات، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12بقصد الدفاع، و 300جرام لمخدر الحشيش بقصد الإتجار، تحرر المحضر 1927/ 2019جنايات مركز مطوبس.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط " ر.ا.ق " 25 سنة، عاطل ومقيم تفتيش الحامول مركز الحامول، و"م.ا.م " 19سنة، عامل ومقيم قسم أول كفر الشيخ، وبحوزتهما 170 جرام لمخدر الحشيش بقصد الإتجار، وتحرر المحضر 901/ 2019 جنايات قسم أول كفر الشيخ، وضبط " س.ع.س " 32 سنة، سائق ومقيم العلوى مركز فوه، سبق اتهامه فى القضية 5/ 2010 م إدارى عسكريه قسم حلوان " مخدرات، وبحوزته 500 جرام لمخدر الحشيش بقصد الإتجار، تحرر المحضر 667/ 2019 جنايات مركز فوه، و"م.ا.ب " 39 سنة، عاطل ومقيم حازق مركز بيلا، وبحوزته 100 جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار، تحرر المحضر 678/ 2019 جنايات مركز بيلا، و"ا.ع.ا " 42 سنة، عاطل ومقيم بندر بيلا، سبق اتهامه فى قضيتين مخدرات أخرهم 4963/ 2012م جنايات قسم بيلا، بحوزته 100 جرام لمخدر البانجو بقصد الإتجار، تحرر المحضر 322/ 2019 جنايات قسم بيلا " عنصر خطر".


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ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة بحوزة 9 عاطلين بكفر الشيخ

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