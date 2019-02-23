صور.. نقيب المهندسين يتفقد نادى النقابة بالقاهرة الجديدة

كتبت ــ آية دعبس

تفقد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، صباح اليوم، الخطوات التنفيذية لنادى المهندسين بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضورالمهندس محمود مغاورى الأمين العام والمهندس مؤمن شفيق أمين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفى الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد رمزي رئيس الشعبة المدنية والمهندس عبدالرحمن شريف الامين العام الاسبق للنقابة وأعضاء مجلس نقابة مهندسي القاهرة، وعدد من مهندسى جهاز تعمير القاهرة الجديدة.

وتقدم ضاحى بالشكر لهيئة المكتب على دعمها للنادى الجديد والذي يخدم اغلب مهندسي القاهرة الجديدة وما حولها، مشيرا إلى أنه يفضل أن يكون الجزء الثانى من النادي استثماريا أى حق انتفاع، حيث إن هذا هو الاتجاه السائد الآن، وشدد ضاحي علي ضرورة الانتهاء من الملاعب فى فترة لا تتجاوز شهر يونيو القادم، لافتا إلى أن تكلفة المبنى الاجتماعى تصل الى 70 مليون جنيه فى حين أن تكلفة الملاعب لن تتعدى الـ3 ملايين جنيه لذا يجب الاسراع فى انشاء الملاعب أولا.

واكد ان موقع النادى الاستراتيجى يجعل من الضرورة الإسراع فى إنجاز هذه الملاعب حتى تكون متنفسا لمهندسى القاهرة الجديدة، ويكون عوضا لهم عن نادى المهندسين بالسادس من اكتوبر.

من جانبه، أكد المهندس هشام أبو سنة رئيس نقابة مهندسى القاهرة، علي أنه كان من الضرورى أن يتم العمل بسرعة شديدة للانتهاء من المرحلة الأولى للنادى حتى لا يتم سحب الارض مرة أخرى كما سبق وبذلت النقابة جهدا لاستعادتها.

كما أشار إلى أن المرحلة الأولى قد تكلفت 8 ملايين جنيه، لذلك كان لزاما علينا الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الإنشاءات مع مراعاة ألا يكون هناك أى إهدار للمنشآت، بمعنى أن جميع الكرفانات التى تم إنشاؤها، وتم توصيل جميع المرافق اليها سوف يتم الاستفادة بها فى المرحلة الثانية أى أن كل مبنى تم انشاؤه له دور فى المرحلة القادمة.

ولفت أبو سنة إلى أن النادى عبارة عن قطعتى ارض تبلغ مساحة الأولي 7 أفدنة، وهى المخصصة لحمام السباحة والملاعب والمبانى الادارية، والقطعة الثانية تبلغ 3 أفدنة سيتم عمل قاعات الافراح والمؤتمرات والمطاعم بها.

جدير بالذكر، أن المرحلة الاولى تشمل المساحات الخضراء، بالإضافة إلى سور النادى مع توصيل جميع المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحى، وقد تم الانتهاء منها واستلامها.