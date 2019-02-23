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صور.. نادى النيابة الإدارية يوقع بروتوكول تعاون مع معهد الملكية الفكرية بجامعة حلوان

السبت، 23 فبراير 2019 02:35 م
صور.. نادى النيابة الإدارية يوقع بروتوكول تعاون مع معهد الملكية الفكرية بجامعة حلوان المستشار عبدالله قنديل رئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية مع الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان
كتب عبد الله محمود
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وقع منذ قليل، المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، لتيسير حصول مستشارى النيابة الإدارية على درجات الماجستير والدكتوراه المتخصصة، فى حقوق الملكية الفكرية من المعهد القومى للملكية الفكرية، برئاسة الدكتور  ياسر جاد الله عميد المعهد التابع للجامعة.

البداية من داخل قاعة المؤتمرات بمقر نادى الهيئة، حيث ألقى المستشار عبد الله قنديل كلمه بمناسبة توقيع البروتكول، معربا عن الأهمية البالغة التى ستعود بالنفع على أعضاء هيئة النيابة الإدارية بعد إبرام هذا الاتفاق الذى يمنح مستشارى الهيئة صلاحيات وامتيازات فى تقديم الحصول على الدراجات العلمية " ماجستير والدكتوراه "، لافتا إلى أن جامعة حلوان سابقة فى هذا المجال، موضحا أن معهد الملكية الفكرية الذى يعمل على حماية الأعمال الفكرية، خاصة فى ظل التطور والتقدم التكنولوجى ومخاطره.

بينما قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن معهد القومى المحلية الفكرية بالحامعة، بعد هذه الاتفاقية سيعمل على محورين، ستتيح الانخراط لأعضاء الهيئة فى الدراسات العليا للحصول على دراجات الماجستير والدكتوراه، مضيفا أن الملكية الفكرية أصبحت من المجالات الهامة جدا فى المجتمع.

وأضاف نجم اليوم السابع، أنه بموجب هذه الاتفاقية ستتيح العديد من الدورات التدريبية للمستشارين بالنيابة الادارية، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الحصول على هذه الدورات والدراسات العليا من معهد الملكية الفكرية التابع لجامعة حلوان.

ومن جانبه صرح المستشار معتز الهلالى، رئيس اللجنة العلمية و الثقافية، بأن مجالات التعاون مع المعهد تشمل أيضا تقديم المساعدة اللازمة فى مجال التدريب، وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل فى كل مجالات تطبيق، وإنفاذ القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية، وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية، فى مختلف مجالات الملكية الفكرية، بالإضافة إلى إجراء البحوث والدراسات العلمية المشتركة التى تهم الطرفين.

وأضاف الهلالى، أن التعاون أيضا سيشمل مجالات التعاون التنظيم مجالات التعاون المشترك فى برامج التدريب فى مجال الملكية الفكرية، وتبادل خبرات الكوادر المختلفة لدى الطرفين، وتنظيم المؤتمرات، وورش العمل والفعاليات المشتركة، التى لها علاقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتبادل الدوريات والنشرات والإصدارات المختلفة، وتنظيم دورات تدريبية فى مجال الملكية الفكرية لمستشارى النيابة الإدارية .

وأشار رئيس اللجنة العلمية و الثقافية، إلى أن ذلك التعاون يأت إيمانا من نادى مستشارى النيابة الإدارية بمصر بدوره التنويري، وفى ضوء خطة اللجنة العلمية والثقافية بالنادى، وذلك لرفع المستوى العلمى لمستشارى النيابة الإدارية.

 

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المستشار عبدالله قنديل رئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية مع الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان

 

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ادى النيابة الإدارية يوقع بروتوكول تعاون مع معهد الملكية الفكرية بجامعة حلوان

 

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اعضاء ادى النيابة الإدارية أثناء توقيع بروتوكول تعاون مع معهد الملكية الفكرية بجامعة حلوان

 

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جانب من توقيع البروتوكول 
 
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رئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية مع رئيس جامعة حلوان 

 

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جانب من توقيع البروتوكول 

 

 


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