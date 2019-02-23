صور.. بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى نيجيريا

أبوجا /أ ش أ/

بدأ الناخبون فى نيجيريا، اليوم السبت، التصويت فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية التى تم تأجيلها السبت الماضي.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) أن المنافس الرئيس للرئيس محمد بخارى (76 سنة) فى هذه الانتخابات هو نائب الرئيس الأسبق عتيق أبو بكر (72 سنة)، مشيرة إلى أنه سيكون على الفائز فى الانتخابات معالجة نقص الطاقة والتهديد الأمنى والفساد والركود الاقتصادي.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات السبت الماضى 16 فبراير، بيد أن اللجنة الانتخابية المستقلة أرجأت موعد الانتخابات لمدة أسبوع قبيل ساعات قليلة من بدء عملية الاقتراع، بدعوى وجود أسباب لوجستية تعوق إجراء الاستحقاق الانتخابى فى ذلك اليوم.

وتعد الانتخابات النيجيرية بداية لسلسلة من الاستحقاقات الانتخابية التى ستشهدها قارة إفريقيا على مدار العام الجارى، وهى استحقاقات تتنوع ما بين عامة ورئاسية ومحلية تضع القارة على مسار أعمق للتطور الديمقراطى بما يعزز من حالة الاستقرار والسلم الأهلى من خلال تعزيز المشاركة السياسية للإنسان الإفريقي.



بدء التصويت فى الانتخابات بنيجيريا



بدء التصويت فى الانتخابات بنيجيريا



بدء التصويت فى الانتخابات بنيجيريا



بدء التصويت فى الانتخابات بنيجيريا



بدء التصويت فى الانتخابات بنيجيريا



بدء التصويت فى الانتخابات بنيجيريا



بدء التصويت فى الانتخابات بنيجيريا



بدء التصويت فى الانتخابات بنيجيريا



بدء التصويت فى الانتخابات بنيجيريا



بدء التصويت فى الانتخابات بنيجيريا