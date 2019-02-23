video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 23 فبراير 2019 06:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. الشرطة فى هايتى تستخدم الطلقات المطاطية بعد استئناف الاحتجاجات

السبت، 23 فبراير 2019 05:34 ص
صور.. الشرطة فى هايتى تستخدم الطلقات المطاطية بعد استئناف الاحتجاجات جانب من العنف فى هايتى
بورت أو برنس (رويترز)
إضافة تعليق

أطلقت الشرطة فى هايتى، الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية يوم الجمعة، لتفريق نحو 200 محتج ومشيعيين، كانوا يحملون نعش رجل قضى نحبه الأسبوع الماضى خلال أعمال شغب مناهضة للحكومة.

وتصدت الشرطة للمسيرة قرب القصر الوطنى بهايتى، وشتت أقارب الرجل والمشيعين الذين تركوا النعش على الأرض بجوار عبوة غاز يتصاعد منها الدخان، وأصيب رجل واحد على الأقل فى ذراعه ورقبته.

ويتظاهر الآلاف فى شوارع المدن الرئيسية بهايتى منذ السابع من فبراير شباط مطالبين باستقالة الرئيس جوفينيل مويز لتحمله مسؤولية التضخم المتزايد وتراجع العملة ومزاعم بسوء استخدام أموال من برنامج لدعم النفط يسمى بترو كاريبي.

وقال زعيم المعارضة شيلر لويدور فى كنيسة امتلأت بأشخاص تجمعوا لتأبين محتجين قتلا الأسبوع الماضى "اليوم نغلق البلاد مرة أخرى". وقام الناس بعد ذلك بمسيرة لمسافة كيلومتر تقريبا إلى القصر على قرع الطبول، ويقول محتجون إن هذين المحتجين كانا من بين عدة أشخاص قتلوا فى الاشتباكات، ولم تعلن الحكومة عددا رسميا للقتلى.

جانب من العنف فى هايتى (1)
جانب من العنف فى هايتى 

 

جانب من العنف فى هايتى (2)
جانب من العنف فى هايتى 

 

جانب من العنف فى هايتى (3)
جانب من العنف فى هايتى 

 

جانب من العنف فى هايتى (4)
جانب من العنف فى هايتى

 

جانب من العنف فى هايتى (5)
جانب من العنف فى هايتى

 

جانب من العنف فى هايتى (6)
جانب من العنف فى هايتى 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مواطنو هايتى يزيلون أثار 7 أيام احتجاجات عنيفة ضد الرئيس

استمرار اعمال العنف فى هايتى لليوم الخامس على التوالى ومطالب برحيل الرئيس جوفانيل مويس

الشرطة فى هايتى

هايتى

أخبار هايتى

الطلقات المطاطية

استئناف الاحتجاجات




لا تفوتك
الإخوان تعترف بمسئوليتها عن الأعمال الإرهابية وتهدد بعمليات عنف جديدة

الإخوان تعترف بمسئوليتها عن الأعمال الإرهابية وتهدد بعمليات عنف جديدة

التعليم تبدأ اختيارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال الأسبوع الجارى

التعليم تبدأ اختيارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال الأسبوع الجارى

كيف يرى لاسارتى أزمة الأهلى مع المُعارين قبل مواجهة الجونة؟

كيف يرى لاسارتى أزمة الأهلى مع المُعارين قبل مواجهة الجونة؟

دكتور لكل ألف مواطن بمصر.. أهم أرقام عن أعداد الأطباء على مستوى الجمهورية

دكتور لكل ألف مواطن بمصر.. أهم أرقام عن أعداد الأطباء على مستوى الجمهورية

الرئيس السودانى: حل حكومة الوفاق الوطنى وحكومات الولايات وفرض الطوارئ عاما

الرئيس السودانى: حل حكومة الوفاق الوطنى وحكومات الولايات وفرض الطوارئ عاما

"حالة حب".. تامر حسنى يقدم حفلاً رائعاً فى جدة.. صور

"حالة حب".. تامر حسنى يقدم حفلاً رائعاً فى جدة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة