شاهد بـ"اقتحام الحدود": مرسى نفذ وعد الإخوان بالإفراج عن عناصر حماس والجهاد

كتب إيهاب المهندس

قال اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق بأمن الدولة ، خلال شهادته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، والتى تنظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، إن التنظيم الدولى قدم وعود بالإفراج عن عناصر حماس وحزب الله والجماعات الجهادية فى حال تولى جماعة الإخوان فى مصر مقاليد الحكم مقابل مساعدتهم فى اقتحام الحدود وهذا ما قام "مرسى" بتنفيذه بعد إصداره قرارات عفوا عن 424 شخص من العناصر التكفيرية.

وأضاف مسئول ملف الإخوان الأسبق بأمن الدولة، فى شهادته قبل قرار تأجيل المحكمة، إن 800 عنصر من حماس اقتحموا الحدود بمعاونة عناصر من جيش الإسلام وعناصر بدوية جنائية وعناصر جهادية وإخوانية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".