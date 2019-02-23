سيدة تطلب الطلاق: زوجى أجبرنى على حياة كالجحيم بسبب غيرته المفرطة

كتبت أسماء شلبى

اتهمت سيدة فى محضر رسمى بقسم شرطة مصر الجديدة، زوجها بالتعدى عليها ضربا، وتعنيفها، وتهديدها بسلاح أبيض واحتجازها ، ومنعها من التواصل مع أهلها وخطف صغيرتها الرضيعة مستغلا وجود والديها خارج مصر وذلك كله عقابا على طلبها الطلاق.

وأضافت "س.ع.أ" البالغة من العمر 26 عام والأم للطفلة "رقية.ن" البالغة من العمر 12 شهرا:" عشت الجحيم على يد زوجى الذى لم يقصر فى تعذيبى ودفعنى لتمنى الموت قبل ان يحاول قتلى بسبب غيرته المريضة وعدم ثقته فى رجولته كونه يعانى من عجز جنسى.

وأوضحت الزوجة التى أرفقت حافظة مستندات بها تقارير طبيبة لحالة زوجها فى دعواها التى أقامتها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة طالبة فيها الطلاق للضرر :"تزوجته دون حب بعدما تقدم لى عن طريق صديقتى وعشت برفقته منذ أول شهر فى جحيم بسبب جبروته وغيرته الجنونية وتدخله بشكل مبالغ فى كل صغيرة للتحكم فى حياتى".

وتابعت: عندما سافر أهلى للخارج لعلاج والدى استغل الفرصة وطلب من والدته مراقبتي وعدم السماح لى بالخروج أثناء غيابه ومن ثم أساءت معاملتى وأساءت لأخلاقى وأوحت لزوجى بارتكابى أفعال مخلة بالشرف .

وأكدت الزوجة: "لم يرحم زوجى توسلاتى بالسماح لى بترك المنزل والطلاق بشكل ودى حفاظا على الطفلة التى تجمعنا ، وهددنى بالقتل ثم احتجزنى وأجبرنى على تصوير مقاطع فيديو غير أخلاقية لترويجها والاتجار بسمعتى وأنهال على بالضرب كما هددنى بالذبح وأرغمنى على توقيع شيكات دون رصيد وأخذ طفلتى بالقوة وطردنى ليلا بملابس النوم.

واستطردت: حررت محضر ضده وأقمت دعوى للحصول على حريتي فظل يطاردنى فى كل مكان حتى يعيدنى إليه بالقوة وتحت التهديد ورفض رد طفلتى لحضنى ومنعنى من رؤيتها.