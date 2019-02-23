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سفير مصر فى صربيا يستضيف أول لقاء لمجموعتى الصداقة البرلمانية بين البلدين

السبت، 23 فبراير 2019 01:20 م
سفير مصر فى صربيا يستضيف أول لقاء لمجموعتى الصداقة البرلمانية بين البلدين سفير مصر فى صربيا يستقبل وفد برلمانى
كتب أحمد جمعة
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استضاف سفير مصر في بلجراد عمرو الجويلي اللقاء الأول لمجموعتى الصداقة البرلمانية فى مصر وصربيا، برئاسة كل من الدكتور "كريم درويش" رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب عن الجانب المصرى و"دوبرافكا فيلبوفسكى" عن الجانب الصربى، وبحضور نائب رئيس الجمعية الوطنية الصربية "فيرولوب أريتش".
 
 
وصرح "الجويلى" أن اللقاء ركز على التعاون البرلمانى بين البلدين، خاصة على ضوء الزيارة المرتقبة لرئيسة الجمعية الوطنية إلى مصر فى نهاية مارس المقبل، على رأس وفد برلمانى رفيع المستوى، مبرزاً ان مشاركة الدكتور كريم الدرويش جاءت فى ذات يوم الذى تم فيه انتخابه كرئيس للجمعية البرلمانية المتوسطية لعام 2020، بما يعزز فرص التعاون بين البلدين فى مجال المنتديات البرلمانية متعددة الأطراف خاصة أن بلجراد ستستضيف الجمعية السنوية للاتحاد البرلمانى الدولى فى أكتوبر المقبل.
 
 
وأضاف سفير مصر لدى بلجراد أن الدكتور كريم درويش طرح بصفته رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية مع صربيا أهمية تطوير مشروع ثقافى محدد ليكون نشاطاً مشتركاً مع جمعية الصداقة البرلمانية مع مصر، بهدف تحقيق فائدة ملموسة للقطاعات العريضة من الشعبين، مثنياً على الاهتمام الذى لمسه من الشباب الصربى باللغة والثقافة العربية، والتعرف على إسهام مصر الرائد فى هذا المجال.

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