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سعر الدولار اليوم السبت 23-2-2019 فى الأسواق

السبت، 23 فبراير 2019 09:40 ص
سعر الدولار اليوم السبت 23-2-2019 فى الأسواق الدولار _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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استقر سعر الدولار اليوم السبت 23-2-2019، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية على مدار الأسبوعيين الماضيين.

وتراجع سعر الدولار عند ختام تعاملات أول أمس الخميس، وسجل ثباتاً فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، ثابتا عند سعر 17.47 جنيها للشراء، و 17.57 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك، جاء سعر الدولار فى تعاملات اليوم السبت، كالتالى:

 

​سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.47 جنيه للشراء

17.61 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.47 جنيه للشراء

17.57 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.47  جنيه للشراء

17.57  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.49 جنيه للشراء

17.59 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.51 جنيه للشراء

17.61 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.49 جنيه للشراء

17.59 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.49  جنيه للشراء

17.59  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.5 جنيه للشراء

17.6 جنيه للبيع


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