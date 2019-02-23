دكتور لكل ألف مواطن بمصر.. أهم أرقام عن أعداد الأطباء على مستوى الجمهورية

كتبت آية دعبس

كشفت سجلات النقابة العامة للأطباء، وفق آخر تحديث لها، خلال فبراير الجارى، أن معدل تواجد الأطباء بالنسبة لعدد السكان هو 1.88 طبيب لكل ألف مواطن ، ويستعرض "اليوم السابع" ، فى هذا التقرير أهم أرقام عن عدد الأطباء على مستوى الجمهورية:

1- إجمالي عدد الأطباء الذين مازالوا على رأس العمل، في القطاع الحكومي 188535 طبيب ، بمعدل 1.88 طبيب لكل ألف مواطن.

2- إجمالي عدد الأطباء " الحر " 24300 طبيب.

3- عدد الأطباء بالقطاعين الحكومى و الخاص 212835 طبيب ، بمعدل 2.1 طبيب لكل ألف مواطن .

4- عدد الأطباء بالمعاشات 54012 طبيب، منهم على الأقل 20.000 طبيب مازالوا يمارسون العمل في القطاع الخاص، وبذلك يصبح الأطباء المؤهلون للعمل فى مصر232835 طبيب ، بمعدل 2.3 طبيب لكل ألف مواطن .

5- عدد الأطباء المتخرجين من كليات الطب والبلغ حوالى ١٠ آلاف طبيب تقريبا، يوفر 2.3 طبيب لكل ألف مواطن، و هي نسبة كافية جدا، وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.