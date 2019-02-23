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دكتور لكل ألف مواطن بمصر.. أهم أرقام عن أعداد الأطباء على مستوى الجمهورية

السبت، 23 فبراير 2019 12:00 ص
دكتور لكل ألف مواطن بمصر.. أهم أرقام عن أعداد الأطباء على مستوى الجمهورية نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس
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كشفت سجلات النقابة العامة للأطباء، وفق آخر تحديث لها، خلال فبراير الجارى، أن معدل تواجد الأطباء بالنسبة لعدد السكان هو 1.88 طبيب لكل ألف مواطن ،  ويستعرض "اليوم السابع" ، فى هذا التقرير أهم أرقام عن عدد الأطباء على مستوى الجمهورية:
 
1- إجمالي عدد الأطباء الذين مازالوا على رأس العمل، في القطاع الحكومي 188535 طبيب ، بمعدل 1.88 طبيب لكل ألف مواطن.
 
2- إجمالي عدد الأطباء  "  الحر "  24300 طبيب. 
 
3- عدد الأطباء بالقطاعين الحكومى و الخاص 212835 طبيب ، بمعدل 2.1 طبيب لكل ألف مواطن .
 
4- عدد الأطباء بالمعاشات 54012 طبيب، منهم على الأقل 20.000 طبيب مازالوا يمارسون العمل في القطاع الخاص، وبذلك  يصبح الأطباء المؤهلون للعمل فى مصر232835 طبيب ، بمعدل 2.3 طبيب لكل ألف مواطن .
 
 
5- عدد الأطباء المتخرجين من كليات الطب والبلغ حوالى ١٠ آلاف طبيب تقريبا، يوفر 2.3 طبيب لكل ألف مواطن، و هي نسبة كافية جدا، وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.
 
 
 
 

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