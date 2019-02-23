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حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. شاهد اعترافات منفذى اغتيال الشهيد هشام بركات

السبت، 23 فبراير 2019 11:03 م
حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. شاهد اعترافات منفذى اغتيال الشهيد هشام بركات الشهيد هشام بركات
كتب إبراهيم حسان
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عرض برنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية خلود زهرا، عبر شاشة قناة ON E، اعترافات أحد المدانين في قضية اغتيال النائب العام السابق الشهيد هشام بركات.

وشرح الشاب المدان فى قضية اغتيال الشهيد هشام بركات، كيفية تنفيذ الواقعة الإرهابية الأليمة تفصيليا من مسرح الجريمة، بداية من الإبلاغ عن تحرك موكبه حتى تنفيذ الجريمة.

وشرح مجرم آخر من منفذى حادث اغتيال الشهيد هشام بركات، كيفية انضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية، واشتراكه معهم فى كل المظاهرات عقب 30 يونيو، واعتصامه فى رابعة العدوية، واشتراكه فى تنفيذ واقعة اغتيال النائب العام السابق فى 29 يونيو 2015 وتصويره الواقعة.

وأذاع البرنامج اعترافات أهالى منفذى جريمة اغتيال النائب العام، ، خلال مداخلات هاتفية عبر إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان، حيث قرأ عبد المجيد والد أبو بكر السيد أحد المنفذ عليه حكم الإعدام، وصية ابنه الإرهابى، والذى اعترف فيها بأنه أحد جنود الجماعات الإرهابية.

وفى مقطع فيديو آخر، اعترفت والدة أحمد الدجوى، أحد المتهمين بالتخطيط وتنفيذ عملية التفجير، بأن تهمة ابنها فى محضر البوليس هى الإرشاد عن بيت النائب العام.

وكان الأربعاء الماضى، قد تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا فى 9 متهمين مدانين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

واغتال المتهمون فى يونيو 2015، النائب العام أثناء خروجه من منزله فى منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وذلك بعد انتهاء جميع درجات التقاضى.

 


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خلود زهران

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