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حبس 3 متهمين جدد متهمين بسرقة 2 مليون جنيه من خزينة أحدى الشركات بكرداسة

السبت، 23 فبراير 2019 11:22 ص
حبس 3 متهمين جدد متهمين بسرقة 2 مليون جنيه من خزينة أحدى الشركات بكرداسة حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس 3 متهمين جدد من عناصر عصابة سرقوا 2 مليون جنيه من خزينة أحدى الشركات بكرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

ومن جانبه جدد قاضى المعارضات حبس 3 متهمين تم ضبطهم سابقًا على خلفية تورطهم فى الواقعة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

تلقى مركز شركة كرداسة بلاغا يفيد سرقة مجهولين لمبلغ 2 مليون جنيه، من خزينة شركة تابعة لدائرة المركز.

 

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، وكشفت المعاينة أن المتهمين استولوا على جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة.

 

وبإجراء التحريات تبين للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة أن عامل بالشركة وراء تدبير السرقة، حيث تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع عامل سابق بالشركة، و4 من أصدقائهما.

 

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث بإشراف العقيد محمد عبد الشكور مفتش المباحث الجنائية، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة المباحث من القبض عليهم، وبحوزتهم النقود المسروقة، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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