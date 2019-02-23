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حالة الطقس اليوم السبت 23/2/2019 فى مصر والدول العربية

السبت، 23 فبراير 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم السبت 23/2/2019 فى مصر والدول العربية الطقس
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت  ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.
 
 
 
 حالة الطقس اليوم فى مصر
 
 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا، والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد؛ حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة، والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة. 
 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
 
 
 
 
 
الطقس فى الأردن 
 
نهاراً
 
تبقى درجات الحرارة دون مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل.
ويكون الطقس صحواً وبارداً في عموم المناطق. الرياح تكون مُتغيرة الاتجاه إلى شرقية، خفيفة السرعة.
 
 و في خليج العقبة:  -الرياح: شمالية خفيفة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20سم).  - درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية
 
ليلاً
 
يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام في أغلب المناطق.
 الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة.
 
 
 
الطقس فى فلسطين 
 
يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.
 
 
 

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