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تربية سوهاج تناقش مجانية التعليم غدا في مؤتمرها العلمي الأول

السبت، 23 فبراير 2019 07:58 م
تربية سوهاج تناقش مجانية التعليم غدا في مؤتمرها العلمي الأول الدكتور احمد عبده عزيز رئيس جامعه سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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تنظم كلية التربية بجامعة سوهاج المؤتمر العلمي الأول لقسم أصول التربية تحت عنوان "مجانية التعليم بين القبول والرفض...رؤى واتجاهات" ، وذلك غدا الأحد الرابع والعشرين من فبراير ، حيث يناقش المؤتمر أهم المحاور الخاصة بمجانية التعليم بمصر، وعرض الأفكار والاتجاهات المؤيدة والمعارضة بهذا الشأن صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.
 
ومن جانبه أوضح الدكتور خالد عبد اللطيف عميد كلية التربية أنه سيحاضر بالمؤتمر كلا من الدكتور الهلالي الشربيني أستاذ التخطيط التربوي ووزير التربية والتعليم السابق، الدكتور علي صالح جوهر أستاذ أصول التربية بدمياط وعضو المجلس الأعلى للثقافة، الدكتور السيد سلامة الخميسي مقرر اللجنة العلمية الدائمة لأصول التربية والتخطيط التربوي، الدكتور مصطفى رجب أستاذ أصول التربية المتفرغ والدكتور أحمد حسين الصغير رئيس قسم أصول التربية ورئيس المؤتمر وذلك بقاعة الدكتور بسيوني عميرة بمقر الكلية بالجامعة الجديدة في تمام الساعة 10 صباحاً.
 
 

 


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