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تجديد حبس عاطلين ووالدتهما لقتلهم صاحب ورشة بسبب خلافات بينهم فى المنوفية

السبت، 23 فبراير 2019 11:18 ص
تجديد حبس عاطلين ووالدتهما لقتلهم صاحب ورشة بسبب خلافات بينهم فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس عاطلين ووالدتهما وذلك لقيامهم بقتل صاحب ورشة بلاط لوجود خلافات مع والدتهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تلقيه بلاغا من مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، بالعثور على جثة شخص مجهول بشاطئ ترعة الخضراوية وبه جرح سطحى بالخد الأيمن وآثار سحجات حول الرقبة.

 

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والمقدم معتز ندا مفتش مباحث مركز قويسنا، والرائد أحمد حافظ رئيس المباحث والذى أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه يُدعى "أشرف.ع" صاحب ورشة بلاط ومُقيم قرية عرب الرمل وأن وراء إرتكاب الحادث "رضا.ع" ربة منزل، وأبنائها "أحمد ج" و"السيد" و"سلامة".

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الحادث لوجود خلافات بين المجنى عليه والأولى، وقيامه بتهديدها ومطاردتها ولدى اكتشاف أنجالها ذلك قاموا باستدراجه لمحل العثور وخنقه وأودوا بحياته واستولوا على هاتفه المحمول، وبإرشادهم تم العثور على الهاتف وأضاف المتهمون ـ فى اعترافاتهم أمام جهات التحقيق ـ فوجئنا بالمجنى عليه يلاحق ويطارد والدتنا، فقررنا التخلص منه، حيث استدرجناه لمكان نائى وخنقناه ثم تخلصنا من جثته، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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