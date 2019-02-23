تجديد حبس المتهم بقتل زوجته لكشفها خيانته مع جارته بعين شمس 15 يوما

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس، تجديد حبس المتهم المتهمين بقتل ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيق.

كان المتهم بقتل زوجته فى عين شمس أدلى باعترافات تفصيلية ، أمام وكيل النيابة وقال إنه كان دائم التشاجر معها والاعتداء عليها بالضرب وفى الآونة الأخيرة دخل فى علاقة جنسية مع جارته، بذات العقار الذى يسكن فيه مع زوجته وعندما اكتشفت خيانته لها دخلت معه فى نزاع واعتدى عليها بمساعدة والدته.

وكشف المتهم عن أنه اتفق مع عشيقته، على التخلص من زوجته وقتلها خوفا من فضحهما وفى سبيل ذلك استعانا بوالدته، وقتلوا المجنى عليه طعنا بالسكين ثم لفوا جثتها فى سجادة وأكياس بلاستيك.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالى، بانبعاث رائحة كريهة من شقة جارهم ، وانتقل رجال المباحث إلى الشقة وكسروا بابها وعثروا على جثة ربة المنزل "آية. ر" ملفوفة فى سجادة وأكياس بلاستيك.

تشكل فريق بحث توصل من خلال التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة "زينب. م" حماة المجنى عليها وابنها "أيمن. ا" زوج المجنى عليها وعشيقته "نهى. م" ، وأن والدة زوج المجنى عليها كانت دائمة التعدى بالضرب عليها وتعذيبها فى شقتها.

كما كشفت التحريات عن أن المجنى عليها اكتشفت خيانة زوجها مع جارتها وعندما واجهته اعتدى عليها بالضرب وقرر التخلص منها بمساعدة عشيقته ووالدته التى كانت ترغب فى زواجه من جارتهم ، وعقب قتلها طعنا بالسكين وضعوا جثتها فى سجادة وأكياس بلاستيك وتركوا الشقة.

نجح رجال المباحث فى القبض على المتهمين وأحالوهم للنيابة التى قررت حبسهم واستكملت الإجراءات القانونية.