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انتحار طالبة ثانوى بكفر الشيخ.. وشقيقها: بسب ضغوط المذاكرة

السبت، 23 فبراير 2019 04:06 م
انتحار طالبة ثانوى بكفر الشيخ.. وشقيقها: بسب ضغوط المذاكرة جثه -ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أقدمت طالبة بالصف الثالث الثانوي، بإحدى قرى مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، على الانتحار شنقًا باستخدام "إيشارب" داخل غرفة بمنزلها، لمرورها بحالة نفسية، لتعنيف والدتها لها بسبب المذاكرة. 
 
 
تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتلقى مأمور مركز شرطة دسوق، إشارة من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام، بوصول "إ.أ"، 17 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوى، وتقيم بإحدى قرى مركز دسوق، جثة هامدة إلى المستشفى، وبها آثار خنق حول رقبتها.
 
 
بالانتقال والفحص وبسؤال شقيقها أفاد بانتحار شقيقته نتيجة مرورها بحالة نفسية سيئة، بسبب ضغوط المذاكرة المستمرة، وأنه في يوم وفاتها عنفتها والدتها بسبب المذاكرة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاتها.
 
 
وأفادت التحريات بأن المتوفاة قامت بعمل مشنقة لنفسها بعدما قامت بربط "ايشارب" فى مسمار بغرفتها ولفت طرفه الآخر حول رقبتها، أدى لوفاتها خنقا، حتى اكتشفت أسرتها انتحارها داخل غرفتها.
 
 
بتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود آثار خنق حول الرقبة، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.
 
 
تحرر المحضر رقم 1769 إداري مركز شرطة دسوق لسنة 2019، وقررت النيابة العامة التصريح بالدفن عقب انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة.
 
 
 
 

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