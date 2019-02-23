اليمن: التحالف العربى يستهدف قيادات وعناصر من القاعدة فى محافظة "أبين"

عدن / أ ش أ /

أفادت قناة العربية الإخبارية فى نبأ عاجل لها، اليوم السبت، بأن مقاتلات التحالف العربى استهدفت قيادات وعناصر من تنظيم القاعدة فى وادى عورمان شرق مديرية مودية بمحافظة أبين اليمنية.

جدير بالذكر أن حملة أمنية واسعة، مدعومة من التحالف العربي، أطلقت فى نهاية يناير الماضى لملاحقة أفراد مرتبطين بالقاعدة فى محافظة أبين.

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة حول اليمن الصادر فى يناير 2019 قد أشاد بجهود السعودية والإمارات فى مكافحة الإرهاب فى اليمن، معتبرا أن تلك الجهود قد أدت لانحسار التنظيمات الإرهابية جنوب البلاد.